Русские войска, вероятно, были застигнуты врасплох, поскольку сектор удерживался незначительными силами, и украинские подразделения захватили или окружили несколько городов.

Британская разведка рассказала о все большей изоляции российских сил вокруг Изюма и угрозу для России потерять Купянск.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

В Минобороны напомнили, что украинские войска начали наступательные действия на юге Харьковской области 6 сентября и передовые части узким фронтом продвинулись до 50 км на территорию, которая ранее была под контролем России.

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"Русские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор удерживался незначительными силами, и украинские подразделения захватили или окружили несколько городов" - говорится в обзоре.

"Российские силы вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские части теперь грозят Купянску; его захват был бы значительным ударом для России, поскольку он находится на путях снабжения к линии фронта на Донбассе", - отметила британская разведка.

В докладе отмечается, что поскольку украинские операции также идут в Херсоне, фронт обороны российской обороны испытывает давление как на северном, так и южном флангах.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов освободят Купянск от российских оккупантов. Наши воины могут находиться в радиусе 15 км от города.

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