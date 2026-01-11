Протесты в Иране: власти жестко предостерегли США и Израиль от вмешательства

Число погибших в ходе протестов возросло до по меньшей мере 116 человек.

Протесты в Иране продолжаются уже две недели, демонстранты заполонили улицы Тегерана и второго по величине города страны Мешхеда, количество погибших превысило сотню человек. Тем временем власти страны предостерегли США и Израиль от вмешательства в ситуацию, пригрозив ответным ударом.

Как пишет Independent, из-за отключения интернета и телефонной связи в Иране оценить масштабы демонстраций из-за рубежа достаточно сложно. Однако, по последним данным, число погибших в ходе протестов возросло до по меньшей мере 116 человек, и 2600 человек были задержаны. За рубежом опасаются, что информационная блокада подтолкнет сторонников жесткой линии в иранских службах безопасности к кровавым репрессиям.

Трамп выразил поддержку протестующим, заявив о "свободе" Ирана и о том, что "СШа готовы "помочь". Тем временем спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Калибаф предупредил, что американские военные и Израиль станут "законными целями", если США нанесут удар по Исламской Республике,.

"В случае нападения на Иран, как оккупированная территория, так и все американские военные центры, базы и корабли в регионе станут нашими законными целями", – сказал Калибаф. "Мы не считаем себя ограниченными реагированием после нападения и будем действовать на основании любых объективных признаков угрозы".

Он также высоко оценил действия полиции и Корпуса стражей исламской революции за "твердую позицию" во время протестов.

"Народ Ирана должен знать, что мы будем действовать с ними самым суровым образом и накажем тех, кто будет арестован", – сказал Калибаф.

Протесты в Тегеране и Мешхеде - что происходит сейчас

Видео, распространяемые из Ирана, предположительно показывают демонстрантов, собравшихся в районе Пунак на севере Тегерана. Там, судя по всему, власти перекрыли улицы, протестующие размахивали светящимися мобильными телефонами.

"Протесты в столице в основном принимают форму разрозненных, кратковременных и изменчивых собраний, что является ответом на усиленное присутствие сил безопасности и возросшее давление на местах", – сообщило информационное агентство правозащитников.

В то же время в Мешхеде, втором по величине городе Ирана, на видеозаписях якобы запечатлены протестующие, противостоящие силам безопасности. В Мешхеде находится мавзолей Имама Резы, самый священный в шиитском исламе, поэтому протесты там имеют большое значение для теократического режима страны.

Протесты также, по-видимому, прошли в Кермане, в 800 километрах к юго-востоку от Тегерана.

В четверг иранская теократия отключила страну от интернета и международных телефонных звонков, хотя и разрешила некоторым государственным и полугосударственным СМИ публиковать материалы. Катарская государственная новостная сеть "Аль-Джазира" вела прямые репортажи из Ирана, но, похоже, это было единственное крупное зарубежное СМИ, способное работать.

Реакция на ситуацию в Иране

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что в администрации Трампа обсудили варианты военной операции против Ирана. Один из возможных обсуждаемых вариантов - это широкомасштабный воздушный удар по ряду военных объектов Ирана.

Также в субботу во время телефонного разговора премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможность вмешательства США в Иран. СМИ пишут, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности.

