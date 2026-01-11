Цымбалюка жестко захейтили в сети: его друг-актер сделал резкое заявление

На днях "холостяк" проболтался, зачем на самом деле шел на шоу.

После недавнего интервью блогерше Еве Коршик украинского актера и главного героя 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тараса Цымбалюка резко раскритиковали в сети. Его друг, актер, продюсер и комик Роман Крохин заступился за него.

"Не выбрал одну - хейт. Выбрал ту, которую считал нужной – хейт. Не выбрал никого - снова хейт. Снимали шоу – "все наиграно, фальшь, пиар" - хейт. Дал интервью. Рассказал искренние эмоции, без образа, без маски - и, вы не поверите… снова хейт. Вывод очень простой, но болезненный: что бы ты ни делал - тебя будут хейтить. Всегда", - отметил комик.

По его словам, разница только в одном: за что именно польется критика.

Видео дня

При этом Крохин резко проехался по самим хейтерам.

"Самое смешное (и самое отвратительное) - хейтят не сильные. Хейтят недоразвитые, обиженные, те, кто ничего не создал, но очень хочет почувствовать себя значимым за счет чужой жизни. Бесит в этой ситуации одно. Раньше тупым людям не давали микрофон. О том, что ты идиот, знали только твои родители и, возможно, твое ничтожное окружение (если оно вообще было). А теперь есть Threads. Это просто эхо пустоты. Хейт - не знак, что ты делаешь что-то не так. Хейт - это побочный эффект движения. Если тебя не хейтят - значит, тебя не видно. Используй хейт в качестве топлива", - добавил он.

Напомним, как писал УНИАН, в том самом интервью Тарас Цымбалюк проболтался, зачем на самом деле шел на шоу "Холостяк". Актер заявил, что ему платили за участие в шоу. Мало того, по его словам, он шел туда, чтобы привлечь к себе новую аудиторию, и сейчас даже поднял свой гонорар в кино и рекламе.

Вас также могут заинтересовать новости: