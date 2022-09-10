В скором времени станет известно о новых освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах.

Вооруженные силы Украины в разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

"Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно сообщим о тех населенных пунктах, которые с радостью встречают наших бойцов", – отметила она. Видео дня

По ее словам, только за 9 сентября ВСУ на юге уничтожили более 70 оккупантов, девять танков и две гаубицы, из которых россияне постоянно били по Никопольскому району.

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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