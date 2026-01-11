После захвата Мадуро Африка сплотилась и бросила вызов Трампу, - Politico

Открытость и единство Африки в отношении Мадуро резко контрастируют с более разрозненной реакцией Латинской Америки, а также с уклончивыми ответами Европы.

После операции США по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро мировые лидеры отреагировали по-разному, но, как не удивительно, один континент выделился своей готовностью сплотиться и бросить вызов политике Дональда Трампа – и это Африка.

Как пишет Politico, захват Мадуро был широко осужден как африканскими правительствами, так и региональными организациями континента. И Африканский союз, общеконтинентальная организация, включающая 54 признанных государства, и Экономическое сообщество западноафриканских государств, состоящее из 15 членов, также категорически осудили политику Трампа.

"Открытость и единство Африки в отношении Мадуро резко контрастируют с более разрозненной реакцией Латинской Америки, а также с уклончивыми ответами Европы, которая больше сосредоточена на стремлении Трампа захватить Гренландию", - пишет издание.

Видео дня

Почему африканские лидеры не последовали европейской риторике?

Отчасти потому, что им нечего терять, отмечает Politico. Европа все еще надеется повлиять на Трампа, смягчить его позицию и избежать непоправимого разрыва, предположила Тигисти Амаре из британского аналитического центра Chatham House.

"После резкого сокращения финансирования развития Африки со стороны США, уже осуществленного Трампом, рычаги влияния Вашингтона уже не так сильны, как раньше. И США не придают особого значения Африке, за исключением [Демократической Республики Конго], где существуют явные интересы США в отношении критически важных полезных ископаемых", – сказала Амаре.

По ее словам, с точки зрения объёма торговли, ЕС остаётся самым важным регионом для Африки, за ним следует Китай, а страны Персидского залива приобретают всё большее значение.

При этом Трамп использовал Африку как мишень для критики, делая спорные заявления ещё со времён своего первого срока, когда он назвал африканские страны "странами-помойками". Вашингтон также бойкотировал саммит G20, проходивший в Южной Африке в ноябре, и не пригласил страну на нынешнее мероприятие, которое пройдет в США.

Также, по словам Амаре, африканские страны рассматривают действия Трампа против Мадуро "как реальную угрозу международному праву и нормам, защищающим суверенитет малых государств".

"Здесь срабатывает элемент самосохранения, потому что некоторые африканские лидеры имеют сходства с правительством Мадуро", – сказал Оге Онубогу, директор Африканской программы Центра стратегических и международных исследований.

Военные учения в ЮАР

В пятницу возле берегов Южной Африки начались военные учения, получившие название "Воля к миру 2026", которые включают страны "БРИКС плюс". В учениях примут участие Китай и Россия вместе с Южной Африкой.

Кроме того, к учениям присоединился еще один неожиданный союзник - Иран. Крупнейшее иранское военно-морское судно, "Макран" было замечено входящим в залив Фолс-Бей в провинции Западный Кейп Южной Африки.

Вас также могут заинтересовать новости: