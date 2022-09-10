Командование Сухопутных войск Вооруженных сил подняло украинский флаг в освобожденном от оккупантов городе Балаклея Харьковской области.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов у Telegram.
"Сегодня совместно с военными во главе с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг", - отметил Синегубов.
Освобождение Балаклеи
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, в последние дни ВСУ уволили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.
Сегодня, 10 сентября, стало известно об освобождении от оккупантов города Купянск.