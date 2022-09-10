Участие в торжественной церемонии поднятия флага принимал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил подняло украинский флаг в освобожденном от оккупантов городе Балаклея Харьковской области.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов у Telegram.

"Сегодня совместно с военными во главе с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг", - отметил Синегубов.

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Освобождение Балаклеи

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, в последние дни ВСУ уволили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.

Сегодня, 10 сентября, стало известно об освобождении от оккупантов города Купянск.

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