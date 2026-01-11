В сети показали невероятно тонкий смартфон Xiaomi, который никогда не выйдет

Устройство отменили на фоне неудачных продаж iPhone Air.

В сеть попало видео со сверхтонким телефоном Xiaomi 17 Air, который должен был стать ответом китайской компании на тренд ультратонких гаджетов (вроде iPhone Air или Galaxy S25 Edge). На видео показан прототипа ныне отмененного смартфона.

Инсайдер Ice Universe рассказал, что Xiaomi 17 Air имеет толщину корпуса в 5,5 миллиметра (на 0,1 мм тоньше, чем iPhone Air), при этом устройство получило две камеры вместо одной, что выделяло бы его на фоне Apple. Диагональ экрана должна была составить 6,59 дюйма.

Предполагалось, что Xiaomi 17 Air оснастят кремний-углеродной батарей, как и другие китайские флагманы, с упором на более высокую автономность. Тем не менее, проект так и не дошел до стадии массового производства, а сам производитель решил сосредоточиться на других направлениях развития своей флагманской линейки.

Видео дня

Источники отмечают, что провал iPhone Air заставил большую часть брендов отказаться от выпуска своих ультратонких моделей. Основная сложность для китайских производителей заключается в проектировании смартфонов тоньше 6 миллиметра. Такие габариты серьезно ограничивают компоновку внутренних элементов, из-за чего неизбежно страдают и камеры, и аккумулятор.

Напомним, достижение сверхтонкого корпуса 5,6 мм в iPhone Air потребовало целый ряд компромиссов. Девайс получил батарею меньшей емкости и всего одну основную камеру, но при стоял всего на 100 долларов дешевле 17 Pro.

Ранее появилась информация, что Apple все еще собирается делать iPhone Air 2, несмотря на провальные продажи первого смартфона. В свою очередь Samsung отменила выход тонкого Galaxy S26 Edge, сделав выбор в пользу S26 Plus.

Вас также могут заинтересовать новости: