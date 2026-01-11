Мужчина купил электрокар за 2000 долларов и рассказал, что с ним произошло за 18 месяцев

Пикап больше года выполнял свою работу, никогда не ломался и не требовал ремонта.

Блогер Майка Толл купил китайский электрический пикап всего за 2000 долларов и рассказал, о том, что произошло с автомобилем спустя 18 месяцев. Мужчина упомянул несколько моментов, на которые он хотел бы обратить внимание всех, кто подумывает о подобной покупке, пишет Supercar Blondie.

По словам блогера, он использовал свой электрический пикап гораздо чаще, чем предполагал изначально. Он отметил, что этот автомобиль является отличным транспортным средством для перевозки небольших вещей.

Мужчина поделился, что пикап выполнял свою работу, никогда не ломался и не требовал ремонта. Тем не менее, спустя 18 месяцев он заметил на кузове авто коррозию.

Также блогер подчеркнул, что этот пикап не разрешен для движения по дорогам общего пользования. Именно поэтому этот автомобиль нельзя использовать как основной.

