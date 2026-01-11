Где в Украине в понедельник будут самые сильные морозы: Диденко дала прогноз на 12 января

В ближайшую ночь ожидается температура -12...-18 градусов.

По всей Украине в понедельник, 12 января, ожидается морозная погода. В большинстве областей, кроме запада, будет без осадков. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью ожидается температура -12...-18 градусов. На крайнем севере - даже -18...-24. На юго-западе будет -7...-12 градусов, в южной части - -4...-6 градусов.

"Завтра днем в северной части -7...-13 градусов, на остальной территории -3...-9 градусов, на юге -2...-4 градуса. В большинстве областей Украины будет без осадков, только снег пройдет в западных областях", - рассказала синоптик.

Она отметила, что в Киеве понедельник ожидается очень холодным: ночью будет -14...-18, днем -10...-13 градусов, без осадков.

"В дальнейшем в Украине морозы продолжатся. Будут ослабления, но не прекращение мороза, колебания", - подчеркнула Диденко и добавила, что гололед не исчезнет до весны.

Погода в Украине

Ранее УНИАН рассказывал, когда в Украине снова потеплеет. По данным синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, определенное ослабление морозов можно ожидать 17-19 января.

"Где-то уже на 3-8 градусов. Днем на юге и западе Украины, возможно, даже до оттепели", - рассказала она.

Больше всего холод, говорит синоптик, будет ощущаться с 11 по 14 число, по крайней мере в северной части Украины.

"Он будет мигрировать: то северо-западные области, то северные, то северо-восточные", - сказала Птуха.

