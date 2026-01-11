Только три китайских знака Зодиака будут на пике удачи всю неделю

Неделя обещает важные ментальные открытия, которые помогут лучше понять, как проявляется изобилие.

Составлен гороскоп на неделю с 12 по 18 января по восточному календарю. Три знака китайского Зодиака будут особенно благоприятны для финансового и карьерного роста. Впереди период с высокой активностью и энергией, хотя один день может потребовать немного больше усилий, чем обычно, пишет YourTango.

Эта неделя обещает важные ментальные открытия, которые помогут лучше понять, как проявляется изобилие. В понедельник результаты работы, проделанной в начале года, станут заметны. Вторник подходит для новых начинаний. Среду лучше посвятить завершению текущих дел, которые больше не требуют ваших усилий.

Четверг станет отличным временем для рискованных проектов и реализации ранее намеченных планов. Если планируете навести порядок дома или на рабочем месте, сделайте это к концу пятницы. Суббота может быть насыщенной, а в воскресенье ситуация стабилизируется, и появится возможность оценить свои достижения.

Дракон

Вас ждет крупная победа, способная изменить жизнь в соответствии с вашими планами. Удача на этой неделе будет сильной. Предприниматели могут заключить выгодные сделки, а в играх развлекательного типа возможен главный выигрыш. Вы словно магнит для финансов, привлекаете ресурсы и возможности в нужный момент.

Самый благоприятный день – воскресенье, 18 января. Рекомендуется носить синий и золотой цвета. В разговорах о деньгах не бойтесь отстаивать свои права – если есть шанс обсудить повышение зарплаты, используйте его. Можно также применить фэн-шуй: уберите беспорядок в юго-восточном секторе дома и рабочего пространства, поставьте денежное дерево на стол или тарелку с 9 монет в центре жилища, чтобы закрепить приток богатства.

Лошадь

Ваши финансовые и карьерные возможности на этой неделе связаны с активными действиями и движением. Удачный день – начало недели. Возможны неожиданные доходы, бонусы или выгодные предложения. Новые проекты или хобби могут быстро трансформироваться в прибыльное занятие. Чем больше вы действуете, тем больше возможностей открывается.

Лучшие цвета для удачи – красный и кремовый: первый усиливает смелость, второй помогает воспринимать новые возможности. Чтобы усилить приток энергии, очистите входную дверь дома с обеих сторон и добавьте новые элементы декора, например, коврик или свечу, которые привлекут позитив и свежую энергию.

Змея

Ваше изобилие будет связано с аккуратностью и расчетливостью. Продуманные решения и своевременные действия приносят максимальные результаты. Когда вы освобождаетесь от ментальных блоков, появляются выгодные позиции и возможности. Пик финансовой энергии наступает в понедельник, 12 января – возможны выплаты на работе или небольшой неожиданный доход от близких.

Еще один удачный день – четверг, 15 января. В этот день лучше использовать зеленый и черный цвета. Для фэн-шуй можно поставить зеленый предмет слева от стола, например, нефрит или блокнот, что поможет устранить преграды на пути к успеху и усилит приток возможностей.

