В Украине более 60 поездов задерживаются из-за непогоды: список маршрутов

Неблагоприятные погодные условия, вражеские обстрелы и задержки на границе привели к нарушению графика более 60 поездов в Украине. Об этом сообщает Укрзализныця.
Отмечается, что задержки коснулись как внутренних рейсов, так и международных, которые вынуждены менять еще и маршруты. В частности, нарушены графики следующих поездов:
- Nº743/744 Дарница – Славско – Дарница,
- Nº119/120 Днепр – Хелм – Днепр,
- Nº63/64-112/111 Харьков, Изюм – Пшемысль – Харьков, Изюм,
- №745/746 Дарница – Львов – Дарница,
- № 9/10 Киев – Будапешт – Киев,
- №749/750 Киев – Ужгород – Киев,
- № 107/108 Киев – Солотвино – Киев,
- №178 Ивано-Франковск – Киев,
- № 292/291 Киев – Львов – Киев,
- № 52/30 Пшемысль – Киев – Перемышль,
- № 20-67/19 Варшава, Хелм – Киев – Варшава, Хелм,
- № 742/741 Львов – Киев,
- № 15/16 Харьков – Ворохта – Харьков,
- № 98/97 Ковель – Киев – Ковель,
- № 44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск – Черкассы – Трускавец, Ивано-Франковск,
- № 92/91 Львов – Киев – Львов,
- № 29/27 Ужгород, Чоп – Киев – Ужгород, Чоп,
- № 207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы – Киев – Ивано-Франковск, Черновцы,
- №114 Ужгород – Харьков.
В Укрзализныце отметили, что были вынуждены изменить маршруты поездов, чтобы быстрее вернуть их к привычному графику, пока железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов на определенных участках.
Как писал УНИАН, на железнодорожном пункте пропуска "Ягодин" украинские пограничники обнаружили в поезде Днепр–Хелм около 150 блоков контрабандных сигарет, которые проводник пытался незаконно переправить в Польшу.
Это привело к девятичасовой задержке поезда. Проводника и начальника поезда сняли с рейса, а более 400 пассажиров застряли на границе, часть из них опоздала на пересадки в Хелме. Из-за инцидента задержались и другие поезда.