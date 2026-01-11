В Украине более 60 поездов задерживаются из-за непогоды: список маршрутов

Также работе железной дороги мешают вражеские обстрелы, говорят в пресс-службе перевозчика.

Неблагоприятные погодные условия, вражеские обстрелы и задержки на границе привели к нарушению графика более 60 поездов в Украине. Об этом сообщает Укрзализныця.

Отмечается, что задержки коснулись как внутренних рейсов, так и международных, которые вынуждены менять еще и маршруты. В частности, нарушены графики следующих поездов:

Nº743/744 Дарница – Славско – Дарница,

Nº119/120 Днепр – Хелм – Днепр,

Nº63/64-112/111 Харьков, Изюм – Пшемысль – Харьков, Изюм,

№745/746 Дарница – Львов – Дарница,

№ 9/10 Киев – Будапешт – Киев,

№749/750 Киев – Ужгород – Киев,

№ 107/108 Киев – Солотвино – Киев,

№178 Ивано-Франковск – Киев,

№ 292/291 Киев – Львов – Киев,

№ 52/30 Пшемысль – Киев – Перемышль,

№ 20-67/19 Варшава, Хелм – Киев – Варшава, Хелм,

№ 742/741 Львов – Киев,

№ 15/16 Харьков – Ворохта – Харьков,

№ 98/97 Ковель – Киев – Ковель,

№ 44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск – Черкассы – Трускавец, Ивано-Франковск,

№ 92/91 Львов – Киев – Львов,

№ 29/27 Ужгород, Чоп – Киев – Ужгород, Чоп,

№ 207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы – Киев – Ивано-Франковск, Черновцы,

№114 Ужгород – Харьков.

В Укрзализныце отметили, что были вынуждены изменить маршруты поездов, чтобы быстрее вернуть их к привычному графику, пока железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов на определенных участках.

Как писал УНИАН, на железнодорожном пункте пропуска "Ягодин" украинские пограничники обнаружили в поезде Днепр–Хелм около 150 блоков контрабандных сигарет, которые проводник пытался незаконно переправить в Польшу.

Это привело к девятичасовой задержке поезда. Проводника и начальника поезда сняли с рейса, а более 400 пассажиров застряли на границе, часть из них опоздала на пересадки в Хелме. Из-за инцидента задержались и другие поезда.

