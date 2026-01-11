20-метровый Манявский водопад в Прикарпатье полностью замерз (видео)

Туристы фотографируются на фоне покрытого льдом водопада.

Двадцатиметровый Манявский водопад в Ивано-Франковской области полностью замерз из-за сильных морозов. Видео покрытого льдом водопада распространяют в соцсетях.

На кадрах видно, как возле замерзшего водопада фотографируются туристы.

Как известно, Манявский водопад - гидрологический памятник природы общегосударственного значения - расположен в Украинских Карпатах (массив Горганы) в пределах Богородчанского района Ивано-Франковской области, к юго-западу от села Манявы.

Он является одним из самых высоких в Карпатах и даже в Украине. У подножия водопада образовался небольшой водоем с чистой горной водой.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, последние несколько дней большую часть территории Украины охватили морозы и накрыли обильные снегопады. В течение 6-8 января 2026года засыпало снегом, в частности, и Львовскую область, поэтому теперь местные леса имеют просто сказочный вид, особенно когда светит солнце.

Местами в лесах Львовской области можно увидеть непроходимые полуметровые сугробы.

