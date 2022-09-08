Украинские силы эффективно применяют огневой влияние, чтобы сформировать наземные возможности для дальнейших маневров.

Наступление Вооруженных сил Украины на юге находится на ранних стадиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5"), которое состоялось на авиабазе в Германии.

Он сказал, что Украина с начала этого месяца перешла в наступление на юге, чтобы перехватить оперативную и стратегическую инициативу.

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"Это наступление продолжается. Это наступление находится на ранних стадиях, но еще достаточно рано давать полную оценку", - заявил Милли.

В то же время, он добавил, что украинские силы эффективно применяют огневое влияние на противника, чтобы сформировать наземные возможности для дальнейших маневров.

По его словам, украинцы осуществляют очень целенаправленные наступательные атаки.

По его словам, по состоянию на сейчас наблюдается устойчивый прогресс украинцев в этих наступательных действиях.

Отдельно он отметил, что не считает перегруженными Вооруженные Силы Украины из-за того, что наступательные операции проводятся не только на Херсонщине, но в последнее время и на Харьковщине. Он напомнил, что на Харьковщине все время происходят боевые действия. Кроме того, боевые действия происходят как в контексте обороны, так и наступления, на всем участке линии фронта с севера от Харькова до юга возле Херсона.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили попытки захватить Донбасс. За прошедшие сутки враг плотным огнем атаковал прифронтовые села в Донецкой и в Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

Между тем, аналитики из Института изучения войны констатируют успех наступательных действий ВСУ под Харьковом. По их данным, защитники продвинулись не менее чем на 20 км в сторону Купянска.

Об освобождении более 20 населенных пунктов в Харьковской области отчитались в Генштабе. По официальной информации, украинские защитники "вклинились в оборону" противника в глубь 50 км.

На Славянском направлении деоккупировано село Озерное, на Краматорском ВСУ улучшили тактическое положение – продвинулись вглубь на 2 км.

Всего нашими войсками освобождены 700 квадратных километров.

В Херсонской области, говорят в британской разведке, ВСУ замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять запасы на юге. Определенный успех украинских сил подтвердили и в российском Минобороны.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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