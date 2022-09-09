В течение последних нескольких дней ВСУ освободили более тысячи квадратных км украинской земли.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу, что украинские силы достигли определенных успехов во время контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с чешским министром обороны в Праге, цитирует Reuters.

"Сейчас мы видим успех у Херсона, мы видим определенный успех у Харькова, и это очень вдохновляет", - сказал Остин. Видео дня

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км в глубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных км украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут за 72 часа освободить и Купянск – это важный логистический путь, снабжающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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