Силы обороны успешно отразили несколько атак врага.

"Кадыровцы" пытаются продвинуться на Донетчине в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Наступательными действиями подразделения так называемых "кадыровцев" пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцевое и Майорськ, боевые действия продолжаются", - сказано в сообщении.

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В сообщении сказано, что на Харьковском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Великие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Победа, Старый Салтов и Пришиб. Также осуществил дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Лебяжье.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе населенного пункта Гусаровка.

На Славянском направлении подразделения врага обстреляли из танков, минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня ряд населенных пунктов, но активных наступательных действий не вели.

На Краматорском и Бахмутском направлении оккупанты обстреливали населенные пункты.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина.

"Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Опытное и Невельське. Благодаря слаженным действиям Сил обороны, враг был отброшен на предварительно занимаемые позиции", - сообщает Генштаб.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоочеретувате, Новоселка, Времиевка, Новополь, Новодаровка, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка, Белогорье.

На Южнобугском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степная Долина, Прибужское, Лиманы, Таврическое, Любимовка.

"Вооруженные Силы Украины успешно отбили наступление противника неподалеку Высокополье и Потемкино", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, ночью и утром нанесено 5 ракетных ударов по городу Харьков, два из которых из зенитного ракетного комплекса С-300. Также, по Ивановке выпущено 23 реактивных снаряда из систем залпового огня "Град" и "Ураган", два из которых - кассетными боеприпасами. Также нанесено 9 авиаударов по населенным пунктам Марьинка, Соледар, Победа, Зайцевое.

В сообщении сказано, что сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

Как сообщал УНИАН, оккупанты, которые базировались в Херсоне в СК "Затерянный мир", с собой вывезли на тот Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках.

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