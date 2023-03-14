Законопроект предполагает расширение поводов для лишения гражданства.

Российская Госдума готовит законные основания для лишения россиян приобретенного гражданства. Одним из поводов для этого может быть "дискредитация" Вооруженных сил РФ.

Законопроект в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин 29 декабря 2021 года. Документ меняет условия приобретения и прекращения гражданства, пишет издание The Moscow Times.

В частности, президент предложил ослабить требования для получения гражданства более чем 20 категориям иностранцев: соотечественникам, живущим за рубежом, близким родственникам россиян, гражданам бывшего СССР и их детям.

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Одновременно с этим законопроект предполагает расширение поводов для лишения гражданства. Среди них: терроризм, преступления против государства, оборот наркотиков и психотропных веществ, "дискредитация" ВС РФ, а также отмена требования о согласии иностранца на получение российского гражданства его ребенком от смешанного брака, если семья живет за рубежом.

Ситуация в РФ - последние новости

В последнее время в России резко увеличилось количество дел, связанных с "дискредитацией" оккупационной армии. Они открываются на основе доносов граждан РФ друг на друга.

В РФ намерены запретить письменно распространять информацию о криминальном прошлом добровольцев, которые принимают участие в боевых действиях в Украине.

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