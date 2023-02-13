Путин выбрал бронепоезд из соображений безопасности, ведь его труднее отследить, в отличие от самолетов.

Российский диктатор Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения в Украину все чаще пользуется бронепоездом.

Как отмечают журналисты-расследователи Центра "Досье", диктатор пересел на бронепоезд весной 2021 года, когда его армия начала активно готовиться к вторжению в Украину. После начала войны он ездит бронепоездом все чаще - особенно в свою любимую резиденцию на Валдае.

Как выяснили расследователи, Путин выбрал бронепоезд из соображений безопасности, ведь его труднее отследить, в отличие от самолетов.

Видео дня

Кроме того, обе любимые резиденции диктатора расположены на побережье Черного моря, где полеты ограничены из-за войны.

В бронепоезде Путина есть вагон со спальней и рабочим кабинетом, вагон для сопровождающего персонала и вагон для спецсвязи. Внешне он практически не отличается от других пассажирских поездов, хотя конструкция иная. Вместо четырех осей у него шесть, вместо одного локомотива - несколько, на крыше - спецоборудование.

По данным журналистов, бронепоезд Путина создала компания "Гранд Сервис Экспресс". Ею владел офшор, связанный с соратником диктатора Юрием Ковальчуком и бизнесменом Михаилом Рабиновичем. Фотографий поезда Путина снаружи не существует. Диктатор только один раз фотографировался в вагоне бронепоезда - в 2012 году, до его ремонта. Бронепоезд диктатора может стоить более миллиарда рублей.

Где скрывается Путин

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков рассказал, что в России полно бункеров на случай ядерной войны. У самого же Путина есть не один бункер. Гудков подтвердил, что Путин скрывается в бункере, который напоминает "целые подземные города".

В начале декабря 2022 года в СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин имеет разветвленную сеть секретных бункеров, расположенных от Москвы до Урала, и продолжает строительство подземных хранилищ в стране. К тому же, у Путина есть официальная и неофициальная сеть бункеров.

Вас также могут заинтересовать новости: