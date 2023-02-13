Ранее по данным этих публичных документов журналисты выяснили, какие врачи обследуют диктатора.

В России засекретили контракты, по которым журналисты узнали, что диктатор Владимир Путин обследуется у онколога. Документ исчезли с российского сайта госзакупок.

Как сообщает "Настоящее время", контракты "Центральной клинической больницы с поликлиникой" Управления делами президента РФ исчезли не ранее сентября 2022 года.

Их невозможно найти через строку поиска, а во время перехода на страницу контракта по прямой ссылке появляется сообщение, что "внесено изменение информации о контракте, согласно которой информация и документы должны быть размещены на официальном сайте ЕИС". Официально ЦКБ игнорирует запросы с просьбой прокомментировать засекречивание закупок.

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"Центральная клиническая больница" обследует первых лиц России. Медики ЦКБ регулярно сопровождают Владимира Путина в поездках по России. Российские независимые журналисты проанализировали данные госзакупок и выяснили, что чаще всего Путина сопровождают хирург-специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. Всего с Путиным ездят от 6 до 13 специалистов.

В июне 2022 года журналисты нашли подтверждение того, что Путин прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака, а специалисты Главного радиочастотного центра внимательно мониторят публикации о якобы "критическом состоянии здоровья" российского диктатора.

Болезни Путина: жив ли российский диктатор

Ранее Владимир Зеленский в Давосе на "Украинском завтраке" высказался о Владимире Путине и руководство России. Президент Украины не уверен, что Владимир Путин жив, и не совсем понимает, с кем из РФ говорить и о чем.

Пресс-секретарь лидер РФ Владимира Путина Дмитрий Песков попытался развеять сомнения президента Украины Владимира Зеленского насчет того, жив он или нет.

В частности, он заявил, что Путин и РФ "есть и будут". "Понятно, что и Россия, и Путин - это для Украины, и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочел бы, чтобы ни России, ни Путина не было", - утверждал Песков.

Между тем в информационном пространстве все чаще появляются упоминания о двойниках Путина. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Путин использует по меньшей мере трех двойников. Для большего сходства с главой Кремля им сделали пластические операции.

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