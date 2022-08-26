Кадырову и Ко инкриминируется, среди прочего, использование гражданского населения в качестве "щита".

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров с истерикой отреагировал на возбуждение Украиной уголовных дел против него.

Об этом говорится в Telegram Кадырова.

Он заявил, что якобы был готов "взять Киев", но Путин пока не дал приказ это сделать.

Відео дня:

"Я бы давно забрал Киев, и Зеленский, и тому подобные были бы в подвале уже на допросах. Поэтому благодари Путина за то, что он нам не позволяет забрать Киев", - ответил Кадыров.

По его словам, у российского президента уже давно есть планы пойти с войной против других стран Европы, и что он "ждет приказа от Путина" покончить с Украиной, признавшись, что война "затянулась".

Как писал УНИАН, 26 августа СБУ объявила Кадырову и его приспешникам подозрение по совершению военных преступлений.

Установлено, что люди Кадырова захватили в заложники почти 500 человек в Бородянском психоневрологическом интернате. Речь идет о пациентах диспансера и персонале, в заложники были взяты и гражданские местные жители.

Кадырову и Ко инкриминируется, среди прочего, использование гражданского населения в качестве "щита".

Вас также могут заинтересовать новости: