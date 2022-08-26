Следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Главе Чеченской Республики Российской Федерации Рамзану Кадырову и двум его ближайшим приспешникам сообщено о подозрении в совершении военных преступлений.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Отмечается, что СБУ собрала неопровержимые доказательства военных преступлений со стороны Кадырова, заместителя начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниила Мартынова и командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" 46 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск нацгвардии России Хусейна Межидова.

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"Задокументировано, что в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей", - отмечается в сообщении.

Мартынов в прошлом был спецназовцем Федеральной службы безопасности России, а сейчас отвечает за подготовку личной охраны Кадырова, после того, как тот отказался от охраны ФСБ.

"Установлено, что 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением", - говорится в сообщении.

По его приказам были взяты в заложники около 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых - более сотни лежачих больных; подходы к зданию были заминированы, а сам интернат был превращен в огневую позицию оккупантов.

"По приказу еще одного приближенного к главе Чечни Хусейна Межидова в период с 25 февраля по 13 марта состоялся незаконный захват в заложники и удерживание в подвалах многоэтажек почти двух сотен жителей Гостомеля", - подчеркнули в Службе.

Среди пострадавших - женщины, старики и несовершеннолетние дети. Тех из пленных, кто, не выдержав нечеловеческих условий содержания (сырость, холод, нехватка воды, еды и медикаментов), умирал, "хоронили" здесь же, возле дома.

Оба "военных чиновника" обвиняются в удержании гражданских; нарушении правил обращения с гражданским населением; использовании их в качестве "живого щита".

Кроме того, Межидов обвиняется также и в ограблении гражданских лиц и объектов.

Так, сейчас следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году).

Мартынов и Межидов обвиняются по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

Продолжается следствие для установления других преступлений, совершенных фигурантами во время ведения боевых действий против Украины.

Кадыров в ответ на обвинения в военных преступлениях со стороны СБУ предложил украинской спецслужбе определить место, куда ему явиться для рассмотрения.

Напомним, в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций чеченских подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

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