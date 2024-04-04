Набор наемников для работы в Африке был приостановлен в марте 2023 года из-за формирования групп для участия в войне с Украиной.

ЧВК "Вагнер" начала первую после гибели Евгения Пригожина масштабную вербовку наемников в Африку, сообщает "Верстка".

Отмечается, что с февраля этого года официальный телеграм-канал ЧВК опубликовал около 20 сообщений о стартовавшем наборе. Ранее набор наемников для работы в Африке был приостановлен в марте 2023 года из-за формирования групп для участия в войне с Украиной.

"Теперь группировке потребовались бойцы, чтобы проводить военные операции в Мали в западной Африке. Находящийся у власти в стране военный Ассими Гоита продлил договор с ЧВК "Вагнер" на размещение в стране", - пишет "Верстка".

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Из новобранцев ЧВК формируют штурмовые отряды. Часть из них также направляют в отряд по управлению беспилотниками —-в одном из чатов, связанном с ЧВК, пользователи обсуждали, что этой категории военных не хватает в Африке. Причём набор проводится не только среди россиян, но также и среди жителей Беларуси.

При этом, как рассказали "Верстке" сами рекруты, поток желающих вступить в ряды ЧВК в Африке большой. "Уже не хотят в Украину ехать двухстотиться. А в Африке рисков таких нет", - рассказал один из них.

Отмечается, что этот набор в Африку стал самым массовым за всю публичную деятельность ЧВК "Вагнер" - его ведут сразу десять рекрутеров. Ранее новобранцев набирали по одному-двум номерам телефонов, а единичные объявления об этом публиковали лишь в одной группе во "ВКонтакте".

Наемники из ЧВК "Вагнер"

Ранее сообщалось, что террористы из ЧВК "Вагнер" продолжают помогать хунте в Мали, Нигере и Буркино-Фасо, где ранее произошел государственный переворот.

После свержения режимов, тамошняя новая "власть" отказалась от французских войск, которые находились на территории своих бывших колоний. Вместо этого хунта запросила помощи у России, которая отправила в регион бойцов из ЧВК "Вагнер".

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