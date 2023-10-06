Сейчас деталей операций украинских спецназовцев не раскрывают.

Украинские спецназовцы действительно проводили операции в Судане против российской ЧВК "Вагнер" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF), которые в апреле попытались устроить госпереворот.

Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на источники в ГУР. Кроме того, издание опубликовало несколько видео операции. Деталей операции пока не разглашают. На кадрах видно работу украинских спецназовцев и последствия удачной операции.

Операция ГУР в Судане

Во второй половине сентября издание CNN опубликовало материал в котором заявило, что украинские спецслужбы, вероятно, стоят за ударами по силам ЧВК "Вагнер" в Судане. Отмечается, что власти страны не верят в такую версию.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отреагировал на этот материал. Он заявил, что в спецслужбе эту информацию не могут ни подтвердить, ни опровергнуть.

В конце сентября глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отреагировал на сообщения СМИ о том, что Украина якобы причастна к ударам по наемникам ЧВК "Вагнер" в Судане. Впрочем, он также не подтвердил и не опроверг эту информацию.

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