"Спасите меня!": у россиянки в квартире "поселился" Чебурашка

По словам сотрудников полиции, они регистрируют, отрабатывают и проверяют все жалобы.

Жительница Владивостока обратилась в полицию с жалобой на якобы поселившегося в ее квартире Чебурашку.

Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте УМВД России по Приморскому краю.

По словам женщины, персонаж из советского мультфильма якобы мешал ей спать.

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«За мной систематически в квартире ночью наблюдает из-за угла неизвестное существо, похожее на Чебурашку. Спасите меня, пожалуйста», - рассказала она.

По словам сотрудников полиции, они регистрируют, отрабатывают и проверяют все жалобы - «какими бы необычными, странными или совсем не похожими на правду они ни были».

«Если вы дома ночуете одни, включайте ночник. Так вам будет более спокойно и безопасно», - посоветовали подписчикам приморские полицейские.

Как сообщал УНИАН, в селе Новотулка Самарской области мотивировали попытку лишить родительских прав отца троих детей Ивана Сидорова тем, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому.

«Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, а значит, он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили», - рассказал Сидоров.

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