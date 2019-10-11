"Ваш сын не знает Чебурашку": в РФ отца пятерых детей хотят лишить родительских прав из-за отсутствия телевизора

Комиссия по делам несовершеннолетних предъявила претензии россиянину в том, что его сын умеет вязать крючком, а значит, он якобы "нетрадиционной ориентации".

В селе Новотулка Самарской области мотивировали попытку лишить родительских прав отца троих детей Ивана Сидорова тем, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому.

Об этом сообщает «ФедералПресс».

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По информации издания, комиссия по делам несовершеннолетних обратила внимание на семью после обращения родителей одноклассников. Они пожаловались завучу на «неправильное влияние», которое мальчики оказывают на их детей. 9 октября Сидорова вызвали на комиссию и обвинили в неисполнении родительских обязанностей.

«Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, а значит, он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили», - рассказал Сидоров.

Уточняется, что ранее семья жила за границей, сыновья Сидорова владеют иностранными языками. Сам он удаленно работает в зарубежной компании и воспитывает трех сыновей 11, 13 и 15 лет. Еще двое детей Сидорова проживают с матерью, которая после развода переехала в Самару.

Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в прокуратуру с просьбой лишить Сидорова родительских прав.

Как сообщал УНИАН, в Москве хотели лишить родительских прав многодетную пару за участие супругов в мирной акции протеста.