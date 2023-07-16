Бывший российский разведчик Сергей Жирнов указал, что Суровикиным "занимается" Третья служба ФСБ, которая ориентирована на военных.

Бывший разведчик-нелегал Сергей Жирнов раскрыл, где лидер РФ Владимир Путин может удерживать российского генерала Сергея Суровикина, который впал в немилость после бунта ЧВК "Вагнер".

В эфире Ходорковский Live он отметил, что чистками неугодных Путину генералов, вероятно, занимается Третья служба ФСБ, а не Вторая, как ранее предполагали некоторые СМИ.

"Вторая служба здесь в принципе не причем, потому что она работает на иностранцев... Военными занимается третья служба, военная контрразведка. Судя по всему, его если должен кто-то вести, то именно она", - указал он.

Также Жирнов усомнился, что Суровикина держат в СИЗО "Лефортово". По его мнению, "плохих" для путинского режима генералов собрали в одном месте, чтобы выбить из них все "полезные" данные в рамках чистки внутри Минобороны РФ.

Это касается и командиров ЧВК "Вагнер", которые вместе с Суровикиным могут быть в специально созданной воинской части в Одинцово (город Московской области).

"Если ему предъявляется какое-то обвинение уголовное, тогда его должны были посадить в "Лефортово", то есть официальное СИЗО ФСБ, но, его там нет... Если бы его посадили в любую официальную тюрьму, об этом сразу же стало известно, так как у тюрьмы есть свой "телеграф"... Появилась информация, что каких-то генералов держат в Одинцово. Что там может быть? Вероятно, какая-то воинская часть, необязательно от ФСБ. Просто спецчасть или подразделение внутри ФСБ, куда собрали всех этих генералов, чтобы никто не знал, где они находятся", - указал он.

Жирнов считает: "Пригожин, и руководители "вагнеровцев", и генералы, которые были близки к Пригожину - все арестованы. Но, об этом пока не говорится", - подчеркнул он.

В РФ "пропал" Суровикин - что известно

Как известно, с 23-24 июня Суровикин не появлялся на связи, считается, что он знал о планах Евгения Пригожина (главаря "вагнеровцев") организовать мятеж в России. РосСМИ писали, что Путин проверяет его причастность к организации бунта.

По данным центра "Досье", Суровикин был членом ЧВК "Вагнер" с 2017 года. Российский военкор Владимир Романов сообщал, что Суровикина удерживают в одном из российских СИЗО с 25 июня. При этом в Кремле предположения об исчезновении Суровикина называют "провокацией". Эту тему комментировал пресс-секретарь лидер РФ Дмитрий Песков.

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