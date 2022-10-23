Только в одном мотострелковом полку РФ большинство мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать, отметил глава Луганской ОВА.

Враги задержали российских мобилизованных, которые отказались воевать, и удерживают их на одном из предприятий Луганской области.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На одном из предприятий в Кременной под стражей содержат "мобиков", которые отказались воевать. Как стало известно из открытых источников, только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать. Кое-кто убежал, остальных удерживают под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть в строй и отправить их в атаку", - отметил Гайдай.

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Также он сообщил, что оккупанты обесточивают населенные пункты Луганской области, чтобы люди покидали свои дома. Такая практика наблюдается на севере области.

Российская мобилизация - важные новости

Президент РФ 21 сентября Владимир Путин объявил о мобилизации военных, которые находятся в запасе.

Глава Минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу сказал, что призвать хотят около 300 тыс. человек. В росСМИ появилась информация, что мобилизовать на самом деле могут более 1 млн россиян. РФ начали массово покидать мужчины.

20 октября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на временно оккупированную Россией территорию Луганской области прибыли мобилизованные оккупанты.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на оккупированных территориях и призвал их не вступать в российскую оккупационную армию.

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