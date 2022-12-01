Некоторых противников с войны забрал российский чиновник, выяснили в ГУР Минобороны.

В российском городе Владимир жены оккупантов подняли бунт, и губернатор забрал некоторых захватчиков из Украины.

Противников на КамАЗе забрали домой, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, ссылаясь на перехват разговора.

"Владимирский еще этот губернатор приезжал, там жены у них во Владимире подняли, короче, бунт. То, что неизвестно, на сколько привезли, сделали видеообращение: "Почему гуманитарка х*й доходит до людей, нах*уй?"… Типа, на какой срок отправили х*й известно, короче, и он приехал, забрал людей КамАЗ…", - рассказал оккупант.

Видео дня

Ранее стало известно, что родственницы мобилизованных граждан РФ и срочников требуют встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Организатор Совета матерей и жен Ольга Цуканова записала обращение, которое стало ответом на заявления о том, что глава РФ собирается встретиться с матерями оккупантов. Как оказалось, никого из Совета матерей и жен не позвали на встречу.

Война Украины с Россией - самые важные новости

Вооруженные силы Украины в конце лета пошли в контрнаступление. По сведениям аналитиков, наши воины уже освободили более 50% территории, которую оккупанты захватили после полномасштабного вторжения.

На нашей земле уже ликвидировали приблизительно 89 тысяч 440 захватчиков и много вражеской техники.

Российские пропагандисты уже задумались над тем, что им грозит после победы Украины в войне.

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