В российском Таганроге третьеклассник во время урока стал угрожать учительнице изнасилованием. Другие школьники записали инцидент на видео.
Ролик опубликовали российские Telegram-каналы.
На видео видно, как школьник, смеясь, заявляет: «Сейчас будем тра**ть училку... Сейчас будет кровища…».
Как пишет LifeShot, учительница, которую грозился «тра***ть» третьеклассник, рассказала, что сначала он обещал ее убить. Женщина спросила: «А на видео слабо повторить угрозы?». Школьник ответил: «Не слабо». Так и появилось то самое видео
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По мнению мамы третьеклассника, учительница сама виновата, что он так себя повел – мол, не заработала авторитета у детей и надо быть строже. Она уверяет, что с сыном все в порядке. Единственное, в четыре года у мальчика было сотрясение и отек мозга, после чего он стал постоянно улыбаться.
После просмотра видео мать все-таки решила отвести ребёнка к психологу.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
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