В Минобороны РФ заявили, что разрушений нет.

Сбитый этой ночью в Москве беспилотный летательный аппарат упал неподалеку от воинской части.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, инцидент произошел в поселении Первомайское (Новая Москва). "Сбитый сегодня ночью в Москве беспилотник упал в 5 километрах от войсковой части", - говорится в сообщении.

По их данным, дрон сбили над деревней Кукшево на улице Добрососедской. Согласно открытым данным, в поселке Птичное, что находится в 5 километрах, располагается воинская часть 86750.

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БПЛА в Москве: последние новости

Сегодня утром российские захватчики заявили, что Московскую область атаковал украинский беспилотный летательный аппарат.

Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил, что дрон сбили военные. В Министерстве обороны сообщили, что БПЛА был уничтожен противовоздушной обороной. По их словам, разрушений и пострадавших нет.

Напомним, 24 июля Москву атаковали неизвестные дроны. Один из них упал недалеко от здания Минобороны РФ, другой - напротив Военного университета имени князя Александра Невского. Повреждения получили "два нежилых здания".

Российские официальные лица обвинили в атаке Украину, назвав это "актом международного терроризма".

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