Враг утверждает, что БПЛА якобы были уничтожены средствами ПВО.

Российские оккупанты утверждают, что в ночь на 28 июля по столичному региону РФ был нанесен очередной удар. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российскую столицу атаковали дронами.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", – написал он в Telegram.

В Минобороны страны-агрессора уточняют, что удар пришелся по территории области.

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"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении ведомство.

Удары по Москве - последние новости

Утром 24 июля жители Москвы сообщили о взрывах в разных районах российской столицы. Москву якобы атаковали дроны, и удары пришлись по "двум нежилым зданиям".

Сообщалось, что беспилотник упал неподалеку от здания Министерства обороны РФ, еще один – напротив Военного университета имени князя Александра Невского.

В украинских Воздушных Силах, комментируя атаку по Москве, отметили, что у врага достаточно хорошо развита система радиоэлектронной борьбы.

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