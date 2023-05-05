В ту ночь они не предупредили никого о приближении БПЛА.

В Москве сотрудникам ОМОНа выдают бинокли для отслеживания беспилотников.

Как пишет российский Telegram-канал Baza, после атаки неизвестных беспилотных летательных аппаратов на Кремль старшего смены отряда ОМОН, находившегося на Васильевском спуске в ночь на 3 мая, повезли "на разговор" на Лубянку.

Мужчину отчитали за то, что БПЛА пролетел прямо над силовиками, а они не только не среагировали, а и не предупредили никого о нем. Сотрудники ОМОН заявили, что поздно заметили дрон.

Видео дня

Теперь силовикам, которые дежурят в центральном административном округе Москвы, выдают бинокли для отслеживания БПЛА. Отмечается, что офицеры и раньше их получали, однако обычно оставляли в автомобилях.

Атака на Кремль: что известно

3 мая в сети появились видео, на которых неизвестные беспилотники атакуют Кремль. У Путина назвали это "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента", обвинив в этом Киев. Затем заявили, что к ней якобы причастны США.

Комментируя обвинения, украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Украина воюет за свои земли, а не нападает на чужие. В его Офисе отметили, что атаку дронов могли провести местные силы сопротивления.

В Минобороны Великобритании считают, что Россия инсценировала атаку на Кремль, пишут СМИ.

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