Мысль о "грязной бомбе" отвратительна для нашей страны.

Украина приглашает мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ и требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в микроблоге Twitter.

"Каждый день украинская армия освобождает нашу землю от российской грязи. Мысль о "грязной бомбе" для нас отвратительна. Приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж России. Мы требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума", - написал он.

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Кроме того, он прокомментировал "грязный" ядерный шантаж со стороны Российской Федерации.

"На воре шапка горит. Сегодня Российская Федерация на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы", - написал Резников в Facebook.

По его словам, ложь о "грязной бомбе", которую якобы готовится применить Украина, – это "элемент уже привычной кремлевской тактики, когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии".

Резников напомнил, что такая тактика с 2014 года применялась Россией уже неоднократно.

"После 24 февраля Россия открыто угрожает применением ядерного оружия. Весной она сознательно провоцировала катастрофу на Чернобыльской АЭС, а сейчас шантажирует мир катастрофой на Запорожской АЭС. Ее ракеты создают опасность для других атомных объектов Украины. В отличие от Москвы, Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности. Наши ядерные объекты и сегодня открыты для МАГАТЭ. Убедиться в том, что российские заявления являются бредом, элементарно", - подчеркнул министр.

Резников подчеркнул, что лучшим ответом на российские обвинения должны стать решительные шаги по усилению давления на преступный террористический режим в Москве, а также активная помощь Украине средствами, которые позволят быстрее очистить украинскую землю от напасти, чтобы ни у кого даже мысли не было поступить ядерный преступление в Европе.

"Не как министр, а как гражданин отмечу следующее: отношение к земле в Украине всегда было особенным. Сегодня по реакции наших воинов и всех наших людей я вижу, как искренне они стремятся освободить украинскую землю от российской грязи. От снарядов, остатков техники, мусора, который оставляют после себя русские орды. Это даже не военная – это ментальная потребность", - написал Резников.

При этом добавил, что невозможно даже теоретически представить, будто бы Украина способна сделать что-то, что может вызвать длительное загрязнение украинской земли, потому что "это нонсенс".

Резников поблагодарил партнеров, которые адекватно воспринимают эту опасную русскую болтовню".

Россия обвинила Украину в подготовке к применению "грязной бомбы"

Как сообщал УНИАН, министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с турецким коллегой выразил обеспокоенность "по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

23 октября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что применить ядерное оружие в Европе может только один субъект - президент России Владимир Путин, а не Украина.

Он напомнил, что в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу устроил "телефонную карусель" и обзванивал министров обороны государств НАТО с рассказами о какой-то "грязной ядерной бомбе" Украины.

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