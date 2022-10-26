Глава Кремля заявил, что конфликтный потенциал в мире и регионе остается очень высоким.

Российский правитель Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой отметился очередными "перлами" касательно войны против Украины.

"Украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием. Украина стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет, а США используют Украину, как таран против России.

Более того, в Украине формируется черный рынок оружия, есть риск попадания в руки злоумышленников переносных ЗРК и высокоточного оружия.

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Инцидент на Крымском мосту, "попытки диверсии" на Курской АЭС, показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры страны", - сказал Путин.

Глава Кремля также заявил, что конфликтный потенциал в мире и регионе остается очень высоким.

Режим Путина

Западные СМИ писали, что Путину только один человек с окружения говорит правду о войне.

Эксперт заявил, что на Западе окончательно решили поставить точку на проекте "Владимир Путин".

Политолог рассказал, объявит ли Путин военное положение, а также пойдет ли он на использование ядерного оружия.