Кислица выразил надежду на то, что настанет день, когда России не будет вообще в Совете.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением постпреда Украины Сергея Кислицы.

Заседание транслировалось на YouTube.

Небензя потребовал от Секретариата ООН подтверждения, что он не будет проводить расследование по беспилотникам в Украине и назвал фейком сообщения о поставках иранских дронов-камикадзе России.

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"Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду", - заявил он.

В ответ Кислица сказал, что бежавший из зала Небензя выступал со лживыми заявлениями на каждом заседании Совбеза.

"Я рад тому, что месяцы, не годы наших усилий убрать Россию из Совбеза приносят свои плоды, по крайней мере, посол покинул сейчас совет, но настанет день, когда России не будет вообще в Совбезе", - сказал Кислица.

По его словам, Россия заминировала плотину и агрегаты на Каховской гидроэлектростанции.

"У нас есть информация, согласно которой РФ готовит широкомасштабную катастрофу на юге Украины… Если российские террористы взорвут Каховскую ГЭС, более 80 населенных пунктов, включая Херсон, сотни тысяч человек, которые живут там, окажутся в зоне быстрого затопления", - сказал постпред Украины.

Кроме того, он призвал привлечь Иран к ответственности за передачу РФ беспилотников и любого другого оружия.

Россия в ООН

Как известно, Франция, США, Китай, Великобритания и Россия имеют право вето в ООН. Россия неоднократно использовала его, например, ветировав резолюцию с призывом вывести свои войска из Украины.

Весной президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из состава постоянных членов Совбеза.

За реформу Совбеза ООН выступили США, заявив, что РФ нанесла удар по самой основе Устава Организации. А в Турции заявили, что поддерживают отмену права вето в системе Совета.

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