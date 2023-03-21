Это уже четвертая "атака" за последние несколько дней.

В России утверждают, что беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба". Речь идет о той, которая расположена в Брянской области.

Как пишет Telegram-канал Baza, это якобы уже четвертая "атака" за несколько дней.

Инцидент произошел около полудня 20 марта. В России заявляют, что с БПЛА якобы сбросили боеприпас. При этом в результате взрыва никто не пострадал.

Видео дня

Нефтепровод "Дружба" во время российско-украинской войны

Как ранее сообщал УНИАН, россияне обвиняли ВСУ в том, что 31 января они якобы попытались обстрелять трубопровод. Кроме того, было зафиксировано одно попадание на территории станции.

После полномасштабного вторжения России в Украину, нефтепровод "Дружба" несколько раз останавливал свою работу. Отдельно, в октябре 2023 года там произошла утечка на линии, через которую поставляют нефть в Германию.

В ноябре Украина подняла плату за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию.

Позже Россия полностью прекратила поставлять нефть в Польшу через нефтепровод "Дружба", чтобы "наказать" за санкции против агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: