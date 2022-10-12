Причины повреждения трубы неизвестны.

Польша вечером 11 октября обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает польский оператор PERN.

Причины повреждения трубы неизвестны.

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Место повреждения расположено примерно в 70 километрах от Плоцка. Отмечается, что повреждена линия, которая поставляет нефть в Германию. В то же время другая нить работает без изменений.

Оператор заявил, что причины разгерметизации нефтепровода пока неизвестна. На месте работают экстренные службы.

Как известно, трубопровод "Дружба" является основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию.

Нефтепровод "Дружба"

Как известно, нефтепровод "Дружба" - является крупнейшим в мире нефтепроводом. Его общая протяженность составляет около 5200 км Маршрут нефтепровода проходит от России к Беларуси, где разветвляется на две ветки: северную (Беларусь, Польша и Германия) и южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

В июне росСМИ писали, что у России в Брянской области попытались взорвать нефтепровод "Дружба".

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