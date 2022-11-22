"Укртранснафта" с 1 января повышает тарифы на транспортировку нефти в направлении Венгрии и Словакии на 2,10 евро за тонну — до 13,60 евро.

Украина планирует повысить тариф на транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщает Bloomberg, оператор сети нефтепроводов Украины компания "Укртранснафта" с 1 января повышает тарифы на транспортировку нефти в направлении Венгрии и Словакии на 2,10 евро за тонну — до 13,60 евро.

"Укртранснафта" сообщила российской "Транснефти", что "продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей".

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Также в письме "Укртранснафты", которое подписал гендиректор компании Владимир Цепенда, говорится, что расходы на организацию безопасных условий труда для персонала и защиту объектов также выросли.

В апреле "Укртранснафта" уже повышала плату, в результате чего общее увеличение в годовом измерении составило 51%.

Война в Украине и нефтепровод "Дружба":

Нефтепровод "Дружба" является крупнейшим в мире нефтепроводом и основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию. Его общая протяженность составляет около 5200 км. Маршрут нефтепровода проходит от России к Беларуси, где разветвляется на две линии: северную (Беларусь, Польша и Германия) и южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

15 ноября вечером нефтепровод "Дружба" был остановлен из-за падения напряжения. Из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности страны.

Остановка прокачки через "Дружбу" произошла из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов Украины Россией.

Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти через "Дружбу", в результате чего временно были прекращены поставки нефти в Венгрию, Чехию и Словакию.

15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также сбито 10 "Шахедов".

16 ноября 2022 года поставки по нефтепроводу "Дружба" из России в Восточную Европу возобновились.

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