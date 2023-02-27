Согласно первоначальному экспортному плану "Транснефти", поставки российской нефти в Польшу были запланированы на последние 10 дней февраля.

На фоне санкций, введенных против России в связи с вторжением в Украину, агрессор подтвердил прекращение поставок нефти в Польшу.

Как сообщает Bloomberg, оператор магистральных нефтепроводов России "Транснефть" не получил документов, необходимых для вывоза нефти из страны.

Спикер "Транснефти" Игорь Демин сообщил, компания не посылала заказы на отгрузку и транзитную оплату. Как говорится в материале, график отгрузки был изменен, чтобы исключить потоки на польские НПЗ.

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Согласно первоначальному экспортному плану "Транснефти", поставки российской нефти в Польшу были запланированы на последние 10 дней февраля.

Экспорт российской нефти в Польшу

Польша значительно сократила объемы экспорта газа и "черного золота" из РФ сразу после полномасштабного вторжения в Украину.

25 февраля 2023 года в Польше заявили о том, что РФ прекратила экспорт нефти в страну по ключевому трубопроводу. Это случилось на следующий день после годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

О прекращении экспорта сообщил Даниэль Обайтек, генеральный директор крупнейшей нефтяной компании Польши PKN Orlen SA, отметив при этом, что только 10% сырья поступало из России, и их заменят нефтью с других направлений.

В Orlen не раскрыли причины прекращения экспорта, хотя ранее Польша неоднократно заявляла, что стремится полностью отказаться от российской нефти. Однако для этого Варшаве нужны были официальные санкции Европейского Союза, которые позволили бы разорвать последний контракт.

Война в Украине и ситуация с российской нефтью

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать.

С 5 февраля 2023 года запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Россия в феврале подтвердила сокращение добычи нефти. Уже в марте ее снизят на 500 тысяч баррелей в сутки.

В СМИ пявилась информация о том, что агрессор обходит европейские санкции, перекачивая нефть между танкерами для транспортировки на европейские рынки.

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