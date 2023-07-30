В СМИ сообщили, что в пострадавшей башне "Москва-Сити" якобы находились некоторые российские ведомства.

В министерстве обороны Российской Федерации на утро, 30 июля, заявили, что Москву якобы атаковали три беспилотника. Два дрона якобы упали на территории Москва-Сити, потеряв управление.

"Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве", – заявили в российском ведомстве.

При этом указано, что один дрон якобы уничтожили силы ПВО в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области, а еще два подавлены средствами РЭБ, после чего упали на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

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В то же время российские СМИ сообщают, что якобы есть один пострадавший.

Также сообщается, что в пострадавшей башне "Москва-Сити" размещены сразу три российских министерства - Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

В сети появились фото документов Минкомсвязи РФ, которые вынесло из офиса взрывной волной.

Взрывы в Москве 30 июля 2023 года - что известно

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Москве прогремел взрыв. Повреждены фасады на двух офисных башнях "Москва-Сити", людей эвакуировали. При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил об "атаке украинских беспилотников".

Кроме того, сообщалось, что два беспилотника, которые якобы атаковали Москву, сбили на западе Подмосковья. Взрывы слышали в Одинцово.

В связи с инцидентом в Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты, а аэропорт "Внуково" закрыли.

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