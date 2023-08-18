Россияне думают, что атаки беспилотников являются разведкой боем воздушного пространства над российской столицей.

Появились детали ночных взрывов в Москве. Как выяснилось, Москву атаковали три беспилотника. Один долетел до цели и поразил ее.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник, беспилотник, упавший на Экспоцентр, не был сбит. Вероятнее всего, россияне посадили только один из трех БПЛА - в районе Кунцево. Тот беспилотник, который летел на Москва-Сити, поразил запланированную цель.

По данным канала, примерно в 3:30 в кремлевскую комендатуру поступило сообщение из 1-й армии ПВО о том, что со стороны Красногорска летят 3 БПЛА. Информацию сразу распространили по экстренным каналам.

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В 3:38 местный житель сообщил в полицию, что заметил беспилотник – серый, самолетного типа с красной лампочкой – который летел вдоль Новорижского шоссе на высоте 250 метров.

Через 5 минут сразу 2 москвички сообщили о 2 БПЛА, летящих на уровне 9 этажа над Кунцевым. Женщины слышали взрывы, видимо, в этот момент работало ПВО и был сбит один из аппаратов.

Однако уже через несколько минут на пульт дежурного поступило сообщение от жителя Берегового проезда Александра Т., который пояснил, что в 3:45 часов, находясь в своей квартире на 13-м этаже, услышал шум за окном и, выглянув, увидел летательный аппарат самолетного типа с пропеллером и звуком, как у мотоцикла. БПЛА летел вдоль реки Москва в сторону Москва-Сити.

"Последствия прилета все уже видели, ПВО, судя по всему, вряд ли могло работать там, где летел последний беспилотник, так что речи о падении обломков быть не может. Последние атаки не что иное, как разведка боем воздушного пространства над Москвой. Прослеживается успешная тактика по обходу защиты: в небо поднимается группа, но часть из них скорее всего являются отвлекающими целями. Как и в прошлый раз до Сити долетели не все из замеченных БПЛА", - пишет канал.

Отмечается, что информация о прилетах очень поздно поступила в московские отделы полиции: первые сообщения начали появиться примерно за 30 минут до взрыва.

Атака на Москву 18 августа

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 августа в столице РФ было громко-паблики сообщили о падении беспилотника в центре Москвы. По информации российских ТГ-каналов, частичное повреждение произошло в одном из павильонов "Экспоцентра".

По данным других ТГ-каналов, упавший в районе "Экспоцентра" беспилотник - это украинский дрон-камикадзе "Бобер". В 3:40 утра его заметили над СНТ "Зарница" в Красногорском районе.

Затем российские паблики показали последствия ночных взрывов в Москве. В результате атаки неизвестного беспилотника был поврежден один из павильонов Экспоцентра.

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