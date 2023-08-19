В результате вражеского обстрела, в частности, травмировано много детей.

В результате удара российских оккупантов по Чернигову погибли пять человек, травмированы 37.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. "Чернигов. Субботнее праздничное утро. Люди уходили из церкви с корзинками посвященных яблок... По состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове", - заявил он.

Клименко добавил, что в результате удара погибли пять человек.

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"Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь", - отметил министр.

В то же время в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям говорится, что спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Чернигову.

Отмечается, что в результате удара российских окупантов произошло разрушение крыши Драмтеатра, возник пожар. Также повреждено остекление окон 3 Государственного пожарно-спасательного отряда города. Спасатели ликвидировали пожар в магазине.

От ГСЧС к ликвидации последствий удара привлечены 56 человек и 12 единиц техники. На месте работают медики и психологи.

Важные новости Чернигова - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил о "прилете" в центр Чернигова. Сообщалось, что противник мог нанести удар по областному центру из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Чернигове в результате попадания российской ракеты есть погибшие и раненые. Он подчеркнул, что Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь одержала победу.

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