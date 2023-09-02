Граждане РФ с июля 2023 года настаивают на включении в страховые полисы рисков "диверсий".

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину граждане страны-агрессора начали массово страховать свое жилье от атак беспилотников.

Как сообщает российское издание "Известия", согласно данным страховых компаний, граждане РФ с июля 2023 года настаивают на включении в страховые полисы рисков "диверсий".

Доплата за страховку от атак дронов составляет от 500 российских рублей до 5 тысяч рублей в зависимости от программы. Спрос на подобную страховку растет, однако, чем выше суммы потенциальных возмещений, тем меньше возможность купить соответствующий полис.

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Атаки беспилотников в РФ

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 27 августа Украина атаковала две области РФ беспилотниками.

В ночь на 28 августа в Москве ввели план, который объявляют при обнаружении неопознанного летающего объекта. В связи с этим аэропорты "Домодедово" и "Внуково" какое-то время не принимали и не отправляли рейсы. Всего было задержано более 15 рейсов.

29 агуста 2023 года Россия заявила об атаке беспилотников на одну из областей. Минобороны России заявило, что над Тульской областью были уничтожены неизвестные дроны.

1 сентября 2023 года в РФ заявили об атаке беспилотников вблизи Курской АЭС. Повреждены якобы жилой и административный дома.

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