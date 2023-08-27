Объекты якобы были обнаружены и уничтожены средствами ПВО.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 27 августа Украина атаковала две области беспилотниками.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это были беспилотники самолетного типа. Их якобы уничтожили средствами ПВО в воздухе.

"27 августа в ночное и утреннее время "киевским режимом" были осуществлены очередные попытки террористических атак по территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Очередными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", - заявили в Минобороны РФ.

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Относительно пострадавших и разрушений на этот раз информации нет, хотя в РФ постоянно отчитываются, что последствий атаки нет.

Последние атаки беспилотников в РФ

В последнее время участились ночные атаки на российскую столицу. Несколько раз дроны попадали по зданиям Московского международного делового центра "Москва-Сити".

В Госдуме заявили, что удивляться этим атакам не нужно, объяснив их тем, что в "Москву-Сити" якобы легче попасть.

В ночь на субботу, 26 августа, российскую столицу снова атаковали беспилотные летательные аппараты. В небо поднялся столб черного густого дыма.

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