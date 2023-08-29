БПЛА самолетного типа якобы сбила российская ПВО.

Минобороны России заявило, что утром 29 августа над Тульской областью были уничтожены неизвестные дроны.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, это были БПЛА самолетного типа, но их якобы уничтожила российская ПВО.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотные летательные аппараты уничтожили очередные средства ПВО над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.

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Другие атаки беспилотников на РФ

В последнее время Россию регулярно атакуют неизвестные дроны. В ночь на 28 августа в Москве ввели план "ковер", который объявляют при обнаружении неопознанного летающего объекта. В связи с этим аэропорты "Домодедово" и "Внуково" какое-то время не принимали и не отправляли рейсы. Всего было задержано более 15 рейсов.

При этом сообщалось, что на Москву осуществлялась атака дронов. Впоследствии российские СМИ сообщили, что столичные аэропорты возобновили свою работу. В 03:47 в Министерстве обороны России заявили, что сбили над территорией Брянской области БПЛА самолетного типа.

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