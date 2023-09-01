Повреждены якобы жилой и административный дома.

В России заявили, что неизвестные беспилотники атаковали город в Курской области, где расположена атомная электростанция.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Телеграмм, ночью атаки якобы подвергся город Курчатов.

"Повреждения получили административное здание и жилой дом", - говорится в сообщении.

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Русские паблики пишут, что на место атак выехали специалисты и отмечают, что там расположена Курская атомная электростанция.

Ситуация вокруг Курской АЭС

В конце 2022 года ГУР сообщило, что российские оккупанты на Курской атомной электростанции хранят и обслуживают ракеты и, возможно, дроны-камикадзе иранского производства, которыми атакуют наше государство.

В Украине призвали международные организации проверить эти сведения. Позже СМИ писали, что власти РФ хотят вызвать аварию на Курской АЭС и обвинить в преступлении украинскую сторону.

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