Президент подчеркнул, что у Украины четкая позицию относительно недопустимости ударов по мирному населению в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что наша страна не причастна к атаке по московскому Кремлю в начале месяца. Во время встречи с представителями итальянских СМИ он заявил, что если бы Украина атаковала Кремль дронами, то этого бы не скрывала.

"Это точно не наш дрон. Ему (Путину – УНИАН) хочется это показать. ... Мотивационных шагов для радикальной части своего общества у него все меньше и меньше. Ему нужно было нанести удар по нам. И он нанес удар по нам. Он, его окружение, я не знаю кто запускал этот дрон. Но тем не менее, мы здесь ни при чем. Я скажу вам откровенно, если мы бы к этому имели отношение, то мы бы сказали – чего нам бояться. В чем тут ужас для нас? Он ежедневно нас бомбит", – добавил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что у Украины четкая позицию относительно недопустимости ударов по мирному населению в РФ. К тому же, в этом вопросе есть и договоренности с партнерами.

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"У нас честно говоря, есть некоторые требования от наших партнеров, которые давали оружие", – сказал он и уточнил, что предоставленное оружие может использоваться по российским оккупантам на украинской территории.

Атака дронами на Кремль – реакция Украины

В ночь на 3 мая стало известно, что якобы был нанесен удар по Кремлю. В сети появлялись видео предполагаемой атаки, на которых можно было увидеть взрыв над куполом Сенатского дворца в Кремле.

Российская сторона обвинила Украину в попытке убить российского диктатора Владимира Путина, хотя ему не было причинено вреда – в момент взрыва его не было в Кремле.

В Украине причастность к этим ударам отрицали. В частности, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот удар мог быть российской операцией, которую осуществили для оправдания ударов по украинским территориям.

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