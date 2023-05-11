По мнению президента, этот обман не сработал ни для российского общества, ни для вражеских пропагандистов.

Атака дронов на российский Кремль, состоявшаяся в ночь на 3 мая, вероятно, была российской операцией для оправдания очередных атак на Украину.

Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью ВВС, заявив о непричастности Украины к атаке и отвергнув обвинения России в этом.

По словам президента, этот удар мог быть российской операцией, которую осуществили для оправдания ударов по украинским территориям.

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"Они постоянно ищут что-то в качестве оправдания для себя. Говорят: "Вы нам делаете такое, то мы вам - такое"... Но это не сработало", - сказал он.

По мнению Зеленского, этот обман не сработал ни для российского общества, ни для вражеских пропагандистов.

"Они не поверили в это. Потому что это выглядело очень искусственно", - подчеркнул глава государства.

Атака беспилотника на Кремль - что известно

Ночью 3 мая российские пропагандисты начали сообщать о "хлопках" и "дыме" над Кремлем. Впоследствии в соцсетях опубликовали и видео самого удара, на котором был виден взрыв беспилотника над куполом Сенатского дворца в Кремле.

На следующий день российские власти обвинили в атаке Украину и сообщили, что президент РФ Владимир Путин от взрыва не пострадал, ведь его не было в Кремле в тот момент.

Впоследствии в Москве ввели запрет на запуск беспилотников.

В Украине причастность к ударов по Кремлю возразили. По мнению украинских чиновников, таким образом Россия пытается создать видимость якобы эскалации войны со стороны Украины.

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