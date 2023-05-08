Такая операция стоила бы Украине дорого при сомнительном эффекте.

Атака беспилотников на Кремль 3 мая, вероятно, является проявлением внутрироссийской борьбы между противостоящими властными группировками. Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он напомнил, что позиция Киева заключается в отрицании всякой причастности к атакам российской территории. К тому же подобные акции потребовали бы от Украины использования серьезных ресурсов, которые нужны для освобождения своей территории, а эффект от атаки был бы исключительно информационный

"Что это было? Это могли быть разные сценарии – от активности местных сил сопротивления до разборок между "башнями" Кремля", – считает Юсов.

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Он отметил, что атака на Кремль в любом случае работает на "делегитимизацию режима Путина" и показывает, что диктатор не контролирует ситуацию в стране.

Атака беспилотников на Кремль

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали комплекс зданий Кремля. Они с небольшим интервалом взорвались на крыше Сенатского дворца, спровоцировав там небольшой пожар, но не причинив значимого ущерба.

Российские власти обвинили в случившемся Украину, хотя никаких прямых доказательств этого не представили. В свою очередь Украина опровергла причастность к атаке. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина занимается освобождением собственной территории, и город Москва украинцев не интересует.

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