По словам экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, Гиркин сам обостряет ситуацию своими заявлениями о возможном президентстве.

Террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, который в последнее время добавлял украинцам оптимизма своими сообщениями с критикой российской армии, в РФ "осудят и заткнут", однако не будут спешить уничтожить.

Об этом в интервью УНИАН заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, отметив, что сначала все говорило о том, что террориста просто осудят, назначат штраф и на этом наказание закончится.

"С Гиркиным ситуация интересная. Буквально до вчера мой прогноз был таким: с ним будет так же как с Ройзманом (речь идет о бывшем мэре города Екатеринбург, который выступил против войны с Украиной; его судили за дискредитацию российской армии и определили штраф в размере 260 тысяч рублей, – УНИАН). Думал, что Гиркина немного помаринуют в тюрьме, а потом отпустят под домашний арест с запретом использования интернета", - отметил Пономарев.

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По словам экс-депутата Госдумы, Гиркин сам обостряет ситуацию своими заявлениями о возможном президентстве.

"Он не чужд им. Но сейчас сам Гиркин играет на обострение, заявляя о своем походе в президенты России. Поэтому теперь у российских властей единственный путь - осудить его, даже условно, по статье, которая запрещает ему участвовать в политических процессах и, соответственно, баллотироваться на выборах", - подчеркнул Пономарев.

Тем не менее, он убежден, что Путин не пойдет на уничтожение Гиркина, как это произошло с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"Гиркина врядли уничтожат. Он для них свой, он ничего против власти, страны, системы не сделал. Его просто "заткнут", не дадут возможности для критики", - заявил экс-депутат Госдумы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Обострение ситуации с Гиркиным

21 июля 2023 года сообщалось, что террориста Гиркина-Стрелкова задержали в России, а в его квартире провели обыски. Впоследствии стало известно, что Мещанский суд Москвы взял его под стражу сроком на два месяца.

Эксперты отмечали, что арест Гиркина свидетельствует о резком смещении баланса сил внутри Кремля. Вероятно, он попал под масштабную волну репрессий, направленную на окончательное прекращение любой критики властей в России.

Среди коллаборантов на временно оккупированных территориях началась массовая паника после ареста Гиркина. Такие действия в отдельных случаях привели к фактическому блокированию работы оккупационных администраций.

Смерть Пригожина

23 августа 2023 года в Тверской области (РФ) разбился самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге, похороны прошли в закрытом формате.

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