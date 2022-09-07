По мнению бывшего депутата Госдумы РФ, "англосаксы" хотят сократить население планеты Земля. Для этого там создают вирус бесплодия, чтобы в России умер каждый третий житель, считает чиновник.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов рассказал школьникам и студентам про теорию "золотого миллиарда".

По мнению бывшего депутата Госдумы РФ, "англосаксы" хотят сократить население планеты Земля. Для этого там создают вирус бесплодия, чтобы в России умер каждый третий житель, считает чиновник.

"Ученые на Западе посчитали, что для оптимальной жизни на Земле нужно сократить население планеты до 1 млрд жителей. Из них - 200 млн должны жить как элита, а 800 млн - для обслуги. Для этого на Западе придумали новую систему ценностей. Кроме штучных эпидемий, также призывают сокращать население планеты однополыми браками, идет отказ от традиционной семьи. Идет внедрение идеи "Нафиг вам семья?". Мои коллеги считают, что после ковида будет вирус бесплодия. Это для того, чтобы сократить население планеты до "золотого миллиарда", - сказал Куранов.

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Политик добавил, что в России живет 150 млн людей. По мнению Куранова, цель Запада - сократить эту цифру втрое.

"50 млн россиян - этого количества хватит, по мнению Запада, для добычи полезных ископаемых в РФ и для работы на вредном производстве", - сказал Куранов.

Ранее в России заявили, что Украина якобы сделала запрос в адрес турецкого производителя "Байрактаров" о возможности оснащения беспилотников системами распыления биооружия.

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